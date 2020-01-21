В Тюмени не смогли решить судьбу имущества сбежавшего экс-директора Антипинского НПЗ

Тюменский областной суд не стал решать вопрос об снятии ареста с имущества сбежавшего от следствия экс-гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. Заседание прошло в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджера предприятия утром 21 января. Об этом «URA.RU» сообщили в облсуде.
«На заседании рассматривалась возможность пересмотра решения о наложении ареста на часть имущества Лисовиченко. Однако решение принято не было, дело возвращено в суд первой инстанции — Ленинский», — сообщил источник «URA.RU» в облсуде. По его данным, в ближайшее время планируется рассмотрение дел по наложению ареста на принадлежащие Геннадию Лисовиченко компании, однако точные даты пока не называются. Согласно картотеке суда, бывшего экс-главу АНПЗ обвиняют по части первой статьи 201 УК РФ — «злоупотребление полномочиями».
Как ранее сообщало «URA.RU», следствие обвиняет Геннадия Лисовиченко в использовании служебного положения и нанесения ущерба Антипинскому НПЗ в размере 35 млн рублей. Позднее стало известно, что на экс-директора предприятия заведено второе уголовное дело — в совершении подлога для получение «золотого парашюта» в размере 10 млн долларов. На данный момент бывший топ-менеджер находится в федеральном розыске и скрывается за границей.