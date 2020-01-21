Губернатор Куйвашев наградил легендарного декана журфака УрФУ

Уходящему декану департамента журналистики Уральского федерального университета Борису Лозовскому присвоили звание почетного гражданина Свердловской области. Соответствующий указ сегодня, 21 января, подписал глава региона Евгений Куйвашев.
«Звание профессору кафедры периодической печати факультета журналистики УрФУ присвоено за выдающиеся достижения в сфере социально-культурного развития области», — говорится в документе.
В ноябре 2019 года у Лозовского закончился контракт с университетом. Тогда же стало известно, что он не будет переизбираться на этот пост в следующем году. Лозовский возглавлял подразделение на протяжении 30 лет. Преемник должен быть определен 22 января. Кандидатур две — преподаватель института государственного управления и предпринимательства УрФУ Алексей Скуратов и доцент кафедры периодической печати УрФУ Владимир Волкоморов.
Борис Лозовский сам является выпускником журфака. Работать на факультете начал с 1975 года, и более 30 лет занимал должность декана. Лозовский является доктором филологических наук. Им написан ряд учебных пособий. За время его работы на посту декана университет выпустил более пяти тысяч журналистов.