Тюменские предприниматели игнорируют запрет Путина на контактные зоопарки

Тюменские предприниматели не спешат закрывать контактные зоопарки, запрет на которые вступил в силу с 1 января 2020 года. Об этом «URA.RU» рассказали жители города. Закон «Об ответственном отношении с животными» президент России Владимир Путин подписал еще в 2018 году.
«Я была с дочкой в контактном зоопарке до нового года. В середине января мы решили сходить туда еще раз, потому что ребенку там очень понравилось. Я боялась, что зоопарк уже будет закрыт, потому что слышала, что их закрывают. Но он продолжает работать. Особо там ничего не изменилось», — рассказала на правах анонимности «URA.RU» жительница Тюмени.
В крупных торговых центрах Тюмени зоопарки продолжают работать, но под другими вывесками. По словам собеседника агентства, речь идет о бывшем контактном зоопарке в ТРЦ «Сити Молл», который теперь стал выставкой Zеленая станция. Здесь проходят познавательно-просветительские экскурсии с участием животных. Представитель компании уверен, что такая форма работы закон не нарушает.
«Если посетитель держит корм, и питомец сам к нему подходит и забирает корм из руки — это запрещено в рамках культурно-зрелищных мероприятий. В рамках познавательно-просветительской работы такого запрета нет», — заявила представитель организации, отказавшись назвать свое имя.
Собеседник агентства добавила, что предприятие находится в процессе ликвидации. Владельцы выставки Zеленая станция пока не знают, куда пристроить 160 животных из бывшего контактного зоопарка.
Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура Тюменской области, которая уже начала проверку выставки.