Ремонт зауральских дорог доверили варягу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым директором «Курганавтодора» назначен Дмитрий Гаврилов. За день до назначения правительство Курганской области увеличило ему зарплату.

«Гаврилов из „Сибура“. Оттуда же, откуда и [заместитель губернатора Курганской области Анатолий] Воробьев. В пятницу Гаврилова представили коллективу», — рассказал инсайдер. В «Курганавтодоре» подтвердили это назначение. Получить комментарии самого Гаврилова «URA.RU» не удалось — в его приемной сообщили, что он в командировке. В пресс-службе губернатора Курганской области также не удалось получить оперативные комментарии, направлен письменный запрос.

16 января правительство Курганской области приняло постановление, согласно которому максимально возможный оклад директора «Курганавтодора» увеличен примерно в 1,6 раза. По новым правилам, он может находиться в пределах от 21 до 35 тысяч рублей (ранее — от 18,9 до 21 тысячи рублей). Документ опубликован на портале правовой информации. Помимо оклада в структуру зарплаты входит ежемесячная надбавка за сложность и напряженность (до 100% оклада), надбавка за выслугу лет и премия. При расчете зарплаты также учитывается районный коэффициент — 15%.

На официальном сайте правительства Курганской области сообщается, что Воробьев ранее работал начальником управления в ООО «Запсибтрансгаз» (входит в «Сибур»). По данным из открытых источников, в «Запсибтрансгаз» числился и полный тезка Гаврилова — на должности начальника управления специализированного транспорта и организации перевозок.

Должность директора «Курганавтодора» была вакантна с весны 2019 года. До этого ее занимал Евгений Меньщиков, который сейчас возглавляет управление автомобильных дорог в региональном департаменте строительства.