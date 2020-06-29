Челябинский депутат вышел из «Единой России» ради мести за брата

Челябинский депутат-единоросс вышел из партии и баллотируется в ЗСО от «Справедливой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Ларин вышел из «Единой России» и выдвинулся в заксобрание Челябинской области от «Справедливой России». Он будет баллотироваться в Калининском округе №12, где «ЕР» должна была выдвинуть его брата Илью Исайчука, но вычеркнула из списков кандидатов, сообщил URA.RU источник в партии власти.

«Исайчук — брат Ларина, занявший второе место на праймериз. Но Исайчука выкинули из списка кандидатов в Калининском округе. Получается, Ларин будет мстить за него единороссам», — сказал собеседник.

Ларин подтвердил URA.RU, что вышел из «ЕР» и выдвинулся в заксобрание от «СР». «В прошлом году собирали кандидатов в депутаты райсовета. Декларировали, что рейтинг партии низкий, наша задача — вернуть доверие избирателя. И кто покажет лучшие результаты, того партия будет двигать в гордуму и на должности в райсовете. Я выиграл у действующего депутата, показал хороший результат. Но продвинули случайно выигравших людей. „ЕР“ не нужны люди идейные, работающие на результат. Нужны удобные или финансово обеспеченные. В этом году праймериз стал самым скандальным за всю историю. Люди выиграли в честной борьбе, а их отодвинули и выдвинули своих, согласованных кандидатов. Это было ключевым моментом после которого решил, что с „ЕР“ по моральным принципам не по пути», — объяснил депутат.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.