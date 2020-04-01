Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске переносят из-за коронавируса

Из-за эпидемии с международными мероприятиями решили повременить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мероприятия саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были состояться в Челябинске летом 2020 года, переносятся на более поздний период. Об этом на брифинге 1 апреля заявил губернатор Алексей Текслер.

«В рабочем порядке мы переносим все рабочие мероприятия ШОС и БРИКС на более поздний период. Ориентировочно это конец лета или осень, — заявил глава региона. — Думаю, значительное число мероприятий будет отменено. Но конкретики до решений на федеральном уровне нет».

Первые мероприятия должны были состояться уже в мае — это форум глав регионов стран ШОС и форум БРИКС по вопросам урбанизации. В июне в Челябинске намечались встреча министров культуры стран БРИКС; заседание рабочей группы БРИКС по вопросам занятости — встреча министров труда и занятости БРИКС; форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС; деловой форум ШОС и спортивные игры БРИКС. Еще на прошлой неделе минспорта области сообщила о запуске ресурсов состязаний в соцсетях, а 17 марта должна была пройти официальная презентация будущих игр для СМИ.

Президентский указ о проведении саммитов в Челябинске был издан в марте 2018 года. Летом следующего года президент распорядился перенести мероприятия с участием глав государств в Санкт-Петербург, поскольку прежнее руководство Южного Урала не смогло обеспечить все необходимые условия.

Однако в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19. По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 марта была объявлена пандемия. Распространение инфекции более чем в 100 странах мира привело к существенному снижению деловой активности и международных контактов, ряд государств приняли жесткие карантинные меры. Отмена летних саммитов, на которые должна была приехать большая делегация из КНР, стала лишь одним из эпизодов в перечне уже отмененных или существенно «урезанных» мероприятий.