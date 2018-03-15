Путин дал добро на проведение саммита ШОС в Челябинске

20:18 15 марта 2018 0

Президент подписал указ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом глава государства заявил на встрече с участниками московского форума «Россия — страна возможностей!», передает корреспондент «URA.RU».

«У меня спрашивали челябинцы, и вот я буквально сейчас подписал указ, чтобы в Челябинске провели ШОС», — сказал президент. Масштабное мероприятие запланировано на 2020 год. Путин обещал весной принять решение о проведении саммита на Южном Урале. «Я думаю, что — скажу это аккуратно — мы это сделаем. В рамках проектов развития российских городов мы можем часть ресурсов направить и в Челябинск, чтобы параллельно подготовить и провести саммит ШОС», — заявил Путин 2 марта во время медиафорума «Правда и справедливость» в Калининграде.

Отметим, о своих намерениях принять саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске областные власти заявили во время визита президента в регион в ноябре 2017 года. Главе государства тогда показали макет объектов, которые планируется построить к мероприятию.

После этого в январе 2018 года на Южный Урал приезжала «облетная группа» — комиссия при аппарате президента, по итогам работы которой Челябинску было рекомендовано увеличить количество апартаментов класса «люкс» и «президент».