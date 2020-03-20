Инсайд URA.RU подтвердился: скандальный ямальский депутат сменил партию

Депутат думы Ноябрьска Александр Зимин пополнил ряды справедливороссов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат думы Ноябрьска Александр Зимин, который со скандалом ушел от ямальских коммунистов, стал членом партии «Справедливая Россия». Об этом URA.RU сообщили источник, близкий к политическим кругам в регионе.

«Зимин Александр Николаевич официально член партии „Справедливая Россия“ », — кратко отметил инсайдер.

В беседе с URA.RU депутат Зимин подтвердил, что вступил в ряды справедливороссов. «Я недавно написал заявление, его рассмотрели и приняли. Намерения у меня и дальше работать на благо нашей Родины», — сообщил депутат.

Он также объяснил, почему решил перейти в ряды справедливороссов. «У эсеров, как и у коммунистов, взгляды социалистические и лозунги почти одинаковые, поэтому это ближе к сердцу, чем ЛДПР и „Единая Россия“», — подчеркнул Зимин.

Глава ямальских справедливороссов Максим Лазарев также подтвердил приход Зимина. «В Москве в курсе об этом, что с другой партии к нам человек вступил и еще депутат такого ранга», — отметил Лазарев. Он добавил, что надеется, на желание депутата возглавить горотделение: «Одна из кандидатур, которая возможно победит — это его кандидатура».

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Ноябрьска Александр Зимин вышел из рядов КПРФ со скандалом. Он обвинил региональное руководство партии в отсутствии поддержки и взаимопонимания. По словам источников URA.RU, депутата прочат на должность главы городского отделения справедливороссов.