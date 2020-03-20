Уроженцы Чечни избили челябинца и забрали у него иномарку

В Челябинской области осудили уроженцев Чечни за разбойное нападение на местного жителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области осудили уроженцев Чечни Шарани Ахматова, Магомеда Денисултанова, Руслана Жемолдаева и гражданина Украины Николая Богданенко, избивших жителя Копейска и отнявших у него автомобиль для перепродажи. Каждый из них за участие в разбойном нападении получил от 5,5 до 10 лет колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Преступление произошло в феврале 2018 года. Четверо мужчин приехали на автомойку. Там один из них сказал потерпевшему, что хочет купить точно такую же машину, как у него — «Ниссан Либерти». И попросил показать автомобиль. Обманув хозяина машины, они затолкали его на заднее сиденье, вывезли в безлюдное место, жестоко избили. Затем приехали к его дому и заставили вынести документы на автомобиль. Потерпевшего бросили у подъезда. А машину продали перекупщику за 150 тыс. рублей.

Потерпевшему диагностировали многочисленные травмы. Ему сломали два ребра, осколки которых проткнули правое легкое. Мужчина выжил.

Сами обвиняемые уверяли, что хотели наказать потерпевшего за торговлю наркотиками. При этом один из уроженцев Чечни признался, что употреблял гашиш. Во время суда они компенсировали потерпевшему материальный (250 тыс. рублей) и моральный (30 тыс. рублей) ущерб.

Денисултанов приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тыс. рублей. Ахтамов получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 300 тыс. рублей. Жемолдаеву назначили 5,5 лет колонии общего режима и штраф в 250 тыс. рублей. Богданенко суд приговорил к 6,6 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

Осужденные обжаловали приговор. Однако прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность вердикта Копейского горсуда. Приговор вступил в силу.