В Кремле уточнили, закроют ли Москву на карантин из-за коронавируса

Вариант закрытия Москвы на фоне распространения коронавируса не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ни на сколько [эти меры] не обсуждаются сейчас», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее оперативный штаб по Москве также заявлял, что информация о введении комендантского часа в столице из-за коронавируса является ложной, передает RT. Также граждан попросили доверять только официальным источникам информации.
В Москве выписали еще четырех россиян — двух мужчин и двух женщин, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Отмечается, что они были не первые пациенты, которым удалось вылечиться от COVID-19. Всего в мире от коронавируса скончалось более 10 тысяч человек, зафиксировано почти 250 тысяч случаев заражения, 86 тысячи пациентов выздоровели.