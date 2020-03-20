В Кремле уточнили, закроют ли Москву на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заверил, что закрытие Москвы из-за COVID-19 не рассматриваетсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вариант закрытия Москвы на фоне распространения коронавируса не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни на сколько [эти меры] не обсуждаются сейчас», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее оперативный штаб по Москве также заявлял, что информация о введении комендантского часа в столице из-за коронавируса является ложной, передает RT. Также граждан попросили доверять только официальным источникам информации.

В Москве выписали еще четырех россиян — двух мужчин и двух женщин, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Отмечается, что они были не первые пациенты, которым удалось вылечиться от COVID-19. Всего в мире от коронавируса скончалось более 10 тысяч человек, зафиксировано почти 250 тысяч случаев заражения, 86 тысячи пациентов выздоровели.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...