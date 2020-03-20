Бизнесмены в ХМАО скупают водку, чтобы исполнить рекомендации губернатора

Но специалисты говорят, что все это зря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприниматели Нижневартовска покупают водку, чтобы выполнить рекомендации, прописанные в постановлении губернатора о введении режима повышенной готовности. Все из-за отсутствия в аптеках города достаточного количества дезинфицирующих растворов. Об этом на условиях анонимности рассказал сотрудник одного из предприятий.

«Вчера целый день занимались только тем, что искали аптеки, где можно купить хоть какие-то дезинфицирующие средства, чтобы обработать рабочие места сотрудников, как того требует постановление губернатора. Нет ни настоек на спирте, ни „Мирамистина“, ни хлоргексидина. Решили на каждый магазин купить водку и ею протирать», — добавляет сотрудник компании, заявляя, что не смог найти и ни одной аптеки, чтобы купить медицинские маски.

О том, что для дезинфекции будут применять водку, URA.RU рассказали и в нескольких других предприятиях города. При этом в Роспотребнадзоре ХМАО объяснили агентству, что водка для этих целей не подходит, так как 40% спирт не может обеспечить дезинфекцию.

Журналист URA.RU обзвонил 17 аптек и убедился, что там нет ни медицинских масок, ни антисептиков. Только в одной аптеке сообщили, что есть спиртовая настойка и та в количестве одной банки. Невозможно заказать дезинфицирующие средства и маски и через интернет-аптеки: каждый раз возникает уведомление «нет на складе».

Ранее URA.RU писало о введении особого режима на территории Югры. Помимо достаточно длинного списка рекомендаций, касающихся прямо контролируемых властью отраслей, в документе содержатся и рекомендации бизнесменам. В частности, там прописана четкая рекомендация работодателям осуществлять дезинфекцию рабочих мест.