Минздрав Прикамья оценил шансы на выздоровление больных коронавирусом

В Прикамье подтверждено три случая заражения вирусом
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Состояние пациентов, у которых в Пермском крае обнаружена коронавирусная инфекция, удовлетворительное. В министерстве здравоохранения Прикамья URA.RU уточнили, что все заболевшие продолжают проходить лечение.
«Прогнозы [на их выздоровление] благоприятные», — пояснили в минздраве.
В Пермском крае подтверждено три случая заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей (на двухнедельном карантине в домашних условиях) находятся 906 человек. В четверг, 19 марта, власти Прикамья отменили все мероприятия, численностью более 50 человек.
Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин рекомендовал школьникам на время каникул, отказаться от посещения торговых центров и кинотеатров.