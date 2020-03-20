20 марта 2020
19 марта 2020
18 марта 2020

Минздрав Прикамья оценил шансы на выздоровление больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье подтверждено три случая заражения вирусомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Состояние пациентов, у которых в Пермском крае обнаружена коронавирусная инфекция, удовлетворительное. В министерстве здравоохранения Прикамья URA.RU уточнили, что все заболевшие продолжают проходить лечение.

«Прогнозы [на их выздоровление] благоприятные», — пояснили в минздраве.

В Пермском крае подтверждено три случая заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей (на двухнедельном карантине в домашних условиях) находятся 906 человек. В четверг, 19 марта, власти Прикамья отменили все мероприятия, численностью более 50 человек.

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин рекомендовал школьникам на время каникул, отказаться от посещения торговых центров и кинотеатров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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