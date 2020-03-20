Прогноз URA.RU подтверждается: на Урале частично ограничат работу торговых центров

Запрет позволит обезопасить посетителей ТРЦ, подчеркнул Куйвашев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному штабу по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции проработать вопрос ограничения работы детских зон, фудкортов, развлекательных центров. Эта мера позволит обезопасить посетителей, особенно детей, подчеркнул губернатор. Заявление размещено в телеграм-канале региональных властей СтопCOVID-19.

Источник URA.RU в структурах Росгвардии ранее заявлял, что торговые центры Екатеринбурга могут ввести ограничения для посетителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В списке мер, которые могут быть введены — ограничение количества посетителей, которые одновременно находятся в ТРЦ, которое будет рассчитываться исходя из площади торгового объекта.

В данный момент ограничений на посещение торговых центров нет. Ряд ТРЦ отчитались о регулярной дезинфекции помещений и установили санитайзеры для посетителей.