20 марта 2020

Прогноз URA.RU подтверждается: на Урале частично ограничат работу торговых центров

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Запрет позволит обезопасить посетителей ТРЦ, подчеркнул КуйвашевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному штабу по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции проработать вопрос ограничения работы детских зон, фудкортов, развлекательных центров. Эта мера позволит обезопасить посетителей, особенно детей, подчеркнул губернатор. Заявление размещено в телеграм-канале региональных властей СтопCOVID-19.

Источник URA.RU в структурах Росгвардии ранее заявлял, что торговые центры Екатеринбурга могут ввести ограничения для посетителей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В списке мер, которые могут быть введены — ограничение количества посетителей, которые одновременно находятся в ТРЦ, которое будет рассчитываться исходя из площади торгового объекта.

В данный момент ограничений на посещение торговых центров нет. Ряд ТРЦ отчитались о регулярной дезинфекции помещений и установили санитайзеры для посетителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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