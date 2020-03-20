Что происходит с кинотеатрами ХМАО из-за коронавируса

Кинозалы пока не опустели, но что будет дальше, никто в кинобизнесе сказать не решился Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Югорские кинотеатры отменяют показы анонсированных ранее кинопремьер, выход на широкий экран которых был запланирован на конец марта. Речь идет как об иностранных, так и об отечественных фильмах. Об этом рассказал источник агентства, близкий к кинобизнесу ХМАО.

«Все крупные голливудские и российские премьеры перенесены на лето. Так что количество киносеансов существенно уменьшится. В Сургуте, например, из-за этого кинотеатры сократили время работы, потому что им нет смысла допоздна оставлять персонал на работе», — сообщил инсайдер.

В кассах кинотеатров Сургута и Нижневартовска, с сотрудниками которых удалось пообщаться журналисту агентства, подтвердили как сокращение количества сеансов, так и отмену фильмов. «Не время умирать» (двадцать пятый фильм из серии фильмов о Джеймсе Бонде — ред.), «Мулан», «Кролик Питер — 2, „На острие“ (российский фильм про фехтовальщиц — ред.), все что было анонсировано на конец марта и дальше — отменено или перенесено на неопределенный срок», — рассказали по телефону в кинотеатре «Galaxy Star» Нижневартовска.

Информацию подтвердили и в других кинотеатрах, предложив внимательно следить за анонсами на их сайтах. Там же добавили, что зафиксировали уменьшение количества посещений, «но не критично». Генеральный директор компании «Интеркино» Павел Угольков, владеющей сетью кинотеатров в Югре, отказался от комментариев.

Ранее URA.RU писало, что правительство Югры рекомендовало отменить все массовые мероприятия, численностью более 50 человек, а бизнесменам обеспечить санитарную обработку мест скопления людей.