На Южном Урале дефицит вакцины от бешенства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему в городе Златоуст нет вакцины от бешенства. Соответствующее поручение дано руководству следственного управления СКР по Челябинской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Поводом для вмешательства со стороны Бастрыкина стали сообщения СМИ, о том, что в Златоусте от укуса бродячих собак пострадала 15-летняя школьница. Ей поставили только одну прививку и сообщили матери подростка, что запаса необходимой вакцины больше в Златоусте нет. Хотя прививки надо ставить шесть раз в течение трех месяцев, на случай, если животное больно бешенством. Мать подростка обратилась к депутату Заксобрания региона Ольги Мухометьяровой. После вмешательства депутата вакцина нашлась.

«Главный врач Златоустовской городской больницы днем позвонил маме девочки и прежде, чем сказать, когда ребенку поставят очередную вакцину (20 марта в 11:00), в грубой форме отругал родителей за то, что они „раздувают“ проблему. То, что сроки оказания медицинской помощи нарушены, врача не волновало. Держу ситуацию на контроле», — написала депутат на своей странице во «ВКонтакте». В министерстве здравоохранения региона проблему с вакциной признали.

«На сегодняшний день на территории области сложилась критическая ситуация из-за отсутствия на российском рынке вакцины КОКАВ. С 29 ноября изменилась система сертификации иммунобиологических лекарственных препаратов, — говорится в официальном сообщении пресс-службы минздрава. — В настоящее время аккредитационные лаборатории проводят проверку качества производимого товара. Министерством здравоохранения Челябинской области направлены письма в федеральный Минздрав».