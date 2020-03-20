На Южный Урал в выходные вернется зима

Снег ожидается уже в ночь на субботу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопады и похолодание придут в Челябинскую область в выходные дни 21 и 22 марта. Ситуацию осложнят гололедица на дорогах и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в региональном ЦГМС.

В ночь на субботу по всей территории области ожидается снег, местами сильный. В южных районах он будет перемежаться дождем, ожидается налипание мокрого снега на провода и сильная гололедица на трассах. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, достигающим 15 метров в секунду.

В воскресенье, по прогнозу синоптиков, снег продолжит идти, а околонулевые температуры субботы начнут опускаться — до минус 8-10 градусов.

В первый день рабочей недели, 23 марта, похолодание продолжится. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 13 градусов, а днем температура уже не поднимется выше нуля. Снег в ночь на понедельник начнет стихать.