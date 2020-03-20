Коронавирус добрался до российского Дальнего Востока

В Якутии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике находятся семь заболевших.
«Это генеральный директор республиканской топливно-энергетической компании и пятеро контактировавших с ним сотрудников», — сообщает о новых случаях заражения инфекцией телеканал 360. Отмечается, что директор недавно вернулся в Якутию из Москвы. Сейчас все больные коронавирусом в регионе лечатся в инфекционном центре республики.
Ранее специалисты центра «Вектор» начали испытывать на животных лекарства от коронавируса. Первые тесты пройдут на животных, включая низших приматов, передает агентство Nation News. Сейчас во всех регионах России введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.
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