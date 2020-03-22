Источник: как уральский полпред отмечает юбилей

Николай Цуканов отмечает на Урале уже второй день рождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов отмечает юбилей — ему исполнилось 55 лет. Чиновник проводит день с семьей в Екатеринбурге, он не стал брать отпуск — в понедельник выйдет на работу, рассказал собеседник URA.RU в уральском полпредстве.

Первые поздравления Николаю Цуканову стали приходить еще за несколько дней до торжества. Значительная часть поздравительных адресов — из Калининградской области и Санкт-Петербурга, много теплых слов было от политиков и руководителей промышленных предприятий УрФО, сообщает источник агентства.

Полпреда поздравляют губернаторы УрФО. «Ваше стратегическое мышление, дальновидность, деятельная энергия и созидательный настрой направлены на реализацию национальных проектов, обеспечение прорывного развития Уральского федерального округа, процветание и благополучие его жителей», — отметил в телеграмме губернатор Евгений Куйвашев.

Челябинский губернатор Алексей Текслер подчеркнул: «Вы постоянно оказываете большую поддержку региональным проектам в экономической и социальной сферах, помогаете в развитии межрегионального взаимодействия и кооперации в границах УрФО».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в поздравлении поблагодарил полпреда за поддержку ямальских проектов, направленных на повышение качества жизни северян. Глава Зауралья Вадим Шумков пожелал «реализации всех планов и начинаний на благо жителей Уральского федерального округа». Губернатор Тюменской области Александр Моор — «воплощения в жизнь всех намеченных планов.

Все главы регионов также намерены также поздравить полпреда по телефону.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже позвонил Николаю Цуканову и пожелал ему новых проектов. «Спасибо за то, что у нас такой правильный полпред», — рассказал он URA.RU.

Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает Николаю Цуканову здоровья, сил и успехов в ответственной деятельности.

Николай Цуканов родился в Калининградской области 22 марта 1965 года. В 2005 году был избран мэром города Гусева, позже возглавил Калининградскую область. В 2016 году был назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе, в 2017 стал помощником главы государства по вопросам местного самоуправления, в 2018 года утвержден полпредом президента в УрФО.