Природа

Погода

Морозы до -18 ударят в Курганской области

03 ноября 2025 в 06:15
Жителей Курганской области ждут температурные качели

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область в ближайшие дни придут сильные морозы, столбики термометров опустятся до -18 градусов. Самые низкие температуры ожидаются на севере и северо-западе региона. Об этом сообщает метеорологический канал. 

«Ночью и утром 4 и 5 ноября в Курганской области ожидаются морозы до -15…-18 градусов. Самые низкие температуры прогнозируются на северо-западе и севере региона. В Кургане до -14…-15», — сообщает telegram-канал «Погода 45».

Синоптики также предупреждают, что уже к вечеру 5 ноября в регионе потеплеет до -1…-3 градусов, пройдет слабый снег с метелью и порывами ветра до 12 м/с. После этого, с 6 по 8 ноября, наступит продолжительная оттепель с температурой до 0...5 градусов и возможным дождем. Однако к 9–10 ноября в область снова вернется похолодание.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 2 ноября за 12 часов выпало 11 мм осадков. Это почти половина месячной нормы, что значительно превысило прогнозы синоптиков.

