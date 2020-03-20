«Фильмы будем смотреть дома»: на Среднем Урале закрывают кинотеатры

Ограничение принимается вне зависимости от того, сколько мест в кинозале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге и Свердловской области прекращают работу кинотеатры. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, выступив на брифинге после заседания оперативного штаба по противодействию эпидемии коронавируса. Такая мера вводится даже несмотря на то, что вместимость многих залов в кинотеатрах — менее 50 человек (ограничение, установленное Указом свердловского губернатора Евгения Куйвашева).

«Мы приняли решение прекратить киносеансы, даже с численностью до 50 человек, эту работу в течение завтрашнего дня проведем, с сетевиками [вопрос] проработаем, и пока кино до 12 апреля будем смотреть дома», — рассказал Павел Креков.

Также он сообщил, что ТРЦ будут прекращена работа детских зон. «Мы будем закрывать детские игровые зоны в торговых центрах, потому что они несут определенные риски, — сообщил Креков. — Хотя случаи заражения среди детей очень редки, вирус для них опасен минимально, но все равно опасен».