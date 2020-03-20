Экс-депутат с Урала, продающий серьги в виде туалетной бумаги, назвал цену украшения

Серьги в виде туалетной бумаги стоят от шести до пятидесяти тысяч рублей Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Экс-депутат тюменской городской думы Игорь Ракша рассказал URA.RU о том, сколько стоят серьги в виде туалетной бумаги в его ювелирной сети. По словам бизнесмена, цена украшения, созданного из-за истерии вокруг коронавируса, зависит от исполнения украшения и может достигать десятков тысяч рублей.

«Ювелиры делают такие серьги в двух вариациях: серебряные и золотые. Серебряные стоят в районе шести тысяч рублей. Золотые — в районе пятидесяти тысяч рублей», — пояснил он агентству. По его словам, пока серьги в виде туалетной бумаги среди тюменцев большим спросом не пользуются.

Ранее агентство писало о том, что экс-депутат тюменской городской думы Игорь Ракша начал рекламировать в своем Instagam золотые серьги в виде туалетной бумаги. В публикации он призвал пользователей покупать украшение для того, чтобы подчеркнуть свой статус.

Поводом для создания нового продукта послужил тот факт, что из-за пандемии коронавируса люди в Европе и России стали массово скупать товары первой необходимости: крупы, консервы и туалетную бумагу.

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