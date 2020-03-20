Пермский олигарх из списка Forbes рассказал, как стал счастливым в пустыне

Пермский миллиардер, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев раскрыл рецепт истинного счастья. Видео с олигархом, посвященное международному дню счастья, размещено на канале YouTube. По словам Кузяева, для того, чтобы ощущать себя по-настоящему счастливым, нужно научиться «воспринимать жизнь такой, какая она есть и наслаждаться каждым днем».
«Однажды я был в пустыне, где один встречал [восход] Солнца. И я подумал, что абсолютно счастлив. Это не эйфория — это максимальная гармония с самим собой и с миром, который тебя окружает», — признался Кузяев.
В пятницу, 20 марта на площадке пермского технопарка Morion digital состоялась дискуссия, посвященная международному дню счастья. Предполагалось, что Кузяев выступит на ней в качестве спикера. В числе приглашенных гостей значился и глава Прикамья Дмитрий Махонин. Однако ни тот, ни другой в итоге не приняли участие в дискуссии, а само мероприятие состоялось в формате видеоконференции из-за ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса.
Кузяев входит в число 200 богатейших бизнесменов России (193-е место). В 2019 году Forbes оценивал его состояние в 500 млн долларов.