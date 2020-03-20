Телеведущая Скабеева и ее супруг отказались работать вместе из-за коронавируса

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Ольга Скабеева, скабеева ольга
По словам Ольги Скабеевой, они не будут видеться с мужем до окончания карантинаФото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ведущие программы «60 минут» Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов приняли решение вести передачу отдельно из-за пандемии коронавируса. Об этом Скабеева написала на своей странице в Instagram.

«Мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок», — написала телеведущая. Скабеева пояснила, что они не будут видеться с мужем до окончания карантина: «Будем скучать и надеяться на скорое воссоединение», — добавила журналистка.

Ранее Ольга Скабеева попросила россиян не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса. По словам телеведущей, на сегодняшний день ситуация находится под контролем специалистов, пишет NEWS.ru.

20 марта стало известно о новых 54 случаях заражения коронавирусом в России. На сегодняшний день в стране насчитывается 253 заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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