Телеведущая Скабеева и ее супруг отказались работать вместе из-за коронавируса

Ведущие программы «60 минут» Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов приняли решение вести передачу отдельно из-за пандемии коронавируса. Об этом Скабеева написала на своей странице в Instagram.
«Мы страхуемся и с понедельника до особого распоряжения делим программу на женскую и мужскую. Строгая дисциплина и порядок», — написала телеведущая. Скабеева пояснила, что они не будут видеться с мужем до окончания карантина: «Будем скучать и надеяться на скорое воссоединение», — добавила журналистка.
Ранее Ольга Скабеева попросила россиян не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса. По словам телеведущей, на сегодняшний день ситуация находится под контролем специалистов, пишет
20 марта стало известно о новых 54 случаях заражения коронавирусом в России. На сегодняшний день в стране насчитывается 253 заболевших.
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