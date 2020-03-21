Глава ВОЗ предупредил курящих и выпивающих людей о риске «тяжелой болезни» на фоне пандемии коронавируса

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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, радиация, не курить, радиоактивность, курение запрещено, онкоцентр, центр онкологии
Глава ВОЗ рекомендовал отказаться от курения и алкоголяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На время пандемии коронавируса людям следует отказаться от курения, а также ограничить потребление алкоголя и сладких напитков, чтобы не навредить иммунитету. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Ограничьте потребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков. Не курите. Курение может увеличить риск развития тяжелой болезни, если вы заразились», — приводит RNS слова главы ВОЗ. Людям, работающим дома, Гебрейесус также посоветовал делать 3-минутный перерыв каждые полчаса и не сидеть длительное время в одном и том же положении.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило отметку в 270 тысяч. Больше 11 тысяч человек умерли, почти 90 тысяч выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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