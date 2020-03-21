На время пандемии коронавируса людям следует отказаться от курения, а также ограничить потребление алкоголя и сладких напитков, чтобы не навредить иммунитету. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Ограничьте потребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков. Не курите. Курение может увеличить риск развития тяжелой болезни, если вы заразились», — приводит
По последним данным, число зараженных по всему миру превысило отметку в 270 тысяч. Больше 11 тысяч человек умерли, почти 90 тысяч выздоровели.
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