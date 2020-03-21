Сечин не увидел драматизма в падении цен на нефть и дал прогноз на 2020 год

Компания «Роснефть» была готова к падению стоимости нефть после выхода России из сделки по снижению добычи ОПЕК+. Уже к концу года цена может подняться до 60 долларов за баррель, заявил журналистам главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«Стресс-сценарием я бы не называл это. Да, конечно, колебания до такого низкого уровня, как, например, сегодня, большой радости не приносят, но и не вызывают ощущения какого-то драматизма», — приводит «Интерфакс» слова Сечина, который также отметил, что в компании были готовы к такому сценарию, когда обсуждался вопрос о продлении соглашения ОПЕК+.
По словам топ-менеджера, сделка утратила свое изначальное значение для стабилизации рынка. Сейчас, по его словам, большое влияние на рынок оказывают политические факторы, санкции, пандемия коронавируса. Кроме того, многие страны вроде Бразилии, Норвегии, Мексики и США уже наращивают добычу, поэтому смысл ее сокращения на этом фоне находится под вопросом. Уже к концу года цена на нефть, по прогнозам Сечина, может подняться до 60 долларов за баррель.