РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

Порядка 3 млн предпринимателей оказались под угрозой закрытия из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Работу могут потерять почти 9 млн человек. С таким прогнозом выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — приводит РБК слова Дыбовой.
Опрос ТПП в регионах показал, что каждое третье предприятие малого бизнеса при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина владельцев этих компаний при этом понимают, что открыть бизнес в ближайшем будущем не смогут, поскольку после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет.
При этом правительство, как отмечает агентство, уже планирует признать пандемию форс-мажором при госзакупках. По другим контрактам предприниматели смогут снизить потери и избежать неустоек и штрафов, если докажут, что именно коронавирус помешали выполнить обязательства перед заказчиками.
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