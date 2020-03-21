Пандемия коронавируса может утихнуть к осени, заявил журналист Владимир Познер в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
«Для того, чтобы все вздохнули, до осени придется ждать», — считает Познер. А пока в мире бушует пандемия коронавируса, не нужно паниковать или же, напротив, быть беспечными, считает журналист.
Он также отметил, что, находясь на самоизоляции в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, успевает делать вещи, до которых раньше не доходили руки. Например, пишет, разбирает завалы бумаг, выбрасывает лишнее. По словам журналиста, и остальные люди могут извлекать из этого пользу, например, читать книги и смотреть старые телепередачи.
На данный момент в мире зарегистрировано 274180 случаев заражения коронавирусом, более 11 тысяч заболевших скончались, число выздоровевших превышает 87 тысяч. В Китае, который стал эпицентром распространения COVID-19, выявлено более 81 тысячи больных, в Италии — свыше 47 тысяч. В России число зараженных достигло 253 человек.
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