Почему внеочередная индексация пенсий негативно скажется на всех россиянах

Дополнительная индексация пенсий и зарплат из-за коронавируса, как это предложил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, негативно скажется на ценах. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил руководитель экономической программы Московского центра Карнеги, специалист по инвестициям Андрей Мовчан.
«Если мы такой массе людей доходы проиндексируем, мы одновременно с этим проиндексируем и цены. Потому что люди начнут больше потреблять, с этими новыми деньгами пойдут в магазины и соответственно, сами поднимут цены», — объяснил экономист. Он также отметил, что в сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации нужно задумываться не о том, как проиндексировать пенсии и зарплаты, а о том, как помочь тем, кто лишился работы и вообще остался без доходов в связи с антивирусными мерами.
«Говорить, что мы сейчас должны одинаково помогать и тому, кому государство продолжает платить зарплату, и тому, кто зарплату потерял, это неправильно и неэффективно», — считает собеседник агентства. По его словам, у государства не так много средств, чтобы помогать всем гражданам — нужно действовать адресно. Пенсионерам можно временно поднять выплаты на 3-4 тысячи рублей на период особого положения в стране из-за пандемии коронавируса.
Ранее руководитель думской фракции «СР» и лидер партии Сергей Миронов предложил провести в России внеочередную индексацию пенсий и зарплат, чтобы поддержать платежеспособный спрос и смягчить последствия обвала рубля на фоне пандемии коронавируса. Он также предложил снизить размер страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплату сотрудникам, передает агентство Nation News.