В Госдуме хотят дополнительно проиндексировать пенсии

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Это поддержит потребительский спросФото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России необходимо провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат, чтобы поддержать платежеспособный спрос и смягчить последствия обвала рубля на фоне пандемии коронавируса. С данным предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По прогнозу экспертов, цены на импортную продукцию могут вырасти на 10—35%. Также инфляция затронет отечественные товары, которые произведены из зарубежных комплектующих, отметил Миронов. «Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», — приводит высказывание Миронова «Российская газета».

Глава «СР» предложил снизить размер страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплату сотрудникам. Миронов подчеркнул, что эти меры не отменяют запланированной индексации зарплат работников бюджетной сферы, а также ежегодного повышения зарплат на величину инфляции. Для реализации данной инициативы у государства есть все необходимые средства, считает политик.

Курс российской валюты обрушился 9 марта, вслед за падением цен на нефть на 31%, напоминает RT. По данным Московской биржи на 21 марта, курс евро, установленный Центробанком, составляет 84 рубля, курс доллара — 78 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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