Карантин — время, когда можно улучшить себя и повысить профессиональные навыки считают психологи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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В период самоизоляции человеку не стоит переживать из-за уменьшения общения, а следует использовать это время с пользой для себя. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась психолог Елена Перминова.

«Режим карантина, как и любой кризис, это время, которое заставляет нас расставлять приоритеты. Это временное замедление ритма жизни, во время которого полезно освобождаться от лишнего в голове, а может, и вокруг себя», — заявила URA.RU Перминова.

Период самоизоляции может стать для человека стрессом, однако, лучше потратить это время на саморазвитие, считает психолог. «Самое время для того, чтобы улучшить себя и свои навыки, не отвлекаясь на ежедневные хлопоты. Можно заняться тем, что давно откладывали и что не требует выхода из дома. Как итог — закончить карантин можно, став более интересным и ценным игроком на рынке труда», — советует Перминова.

Человеку для нормального существования необходимо общение, и даже в случае, если изолированный живет один, он сможет поддерживать контакты с близкими с помощью современных технологий, отмечает эксперт. «Общение будет. Совсем без него не обойтись, и в этом поможет удаленная коммуникация в социальных сетях, либо по телефону. Из-за большого количества свободного времени, общения с близкими может стать даже больше, чем обычно», — отметила психолог.

Помимо этого, помогут легче пережить период самоизоляции медитации, говорит Перминова. Духовные практики позволят снизить уровень стресса и лучше понять себя. «Медитация действительно помогает. Самое простое — принять удобную позу, освободиться от всех мыслей и с закрытыми глазами понаблюдать, как воздух движется по вашему телу. Такие упражнения требуют системности и за две недели карантина можно добиться неплохих результатов. Главное — не переживать, а отнестись к этому времени, как к данности, которую можно обернуть в свою пользу», — заключила Перминова.

Ранее депутат и врач-психиатр Борис Менделевич давал россиянам советы, как пережить период самоизоляции. Тогда член комитета Госдумы по охране здоровья рекомендовал составлять распорядок дня на каждый день, включать в него домашние тренировки, уборку, игры с семьей и приготовление здоровой пищи.