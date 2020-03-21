Депутат Госдумы дал советы россиянам, как с пользой прожить в изоляции

Находясь на карантине в режиме вынужденной самоизоляции следует составлять себе график на день и включать в него домашние тренировки, уборку дома, а также заниматься самообразованием и хобби. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.
Эксперт отметил, что самоизоляция, которую предстоит пройти многим россиянам — вынужденная мера, принимаемая в целях борьбы с инфекцией. Менделевич советует использовать это время максимально эффективно для себя. «Я предлагаю составить график каждого дня: чтобы было четкое понимание подъема и времени сна и чтобы режим не сбивался», — заявил Менделевич РИА «Новости».
Крайне важно разнообразить свой день и наполнить его различными активностями, считает парламентарий. Хорошо включить в свой график домашние тренировки, игры с семьей, чтение книг, а также приготовление здоровой еды. Кроме того, можно заняться уборкой, а также рассортировать по папкам фотографии.
Кроме того, Менделевич отмечает, что время самоизоляции отлично подходит для того, что бы заняться делом, которое давно откладывалось в долгий ящик, например, изучением иностранного языка. Помимо этого врач советует не стесняться делиться своими эмоциями и ощущениями с окружающими.
Во время карантина стоит обратить внимание на своих соседей, считает Менделевич. Среди них могут находиться люди, входящие в группу риска, например, пожилые люди. Следует иногда интересоваться у них, даже через закрытую дверь, не требуется ли им какая-либо помощь.
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