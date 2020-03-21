Челябинец удалил свой аккаунт в соцсети, как только ему подтвердили коронавирус

Уральцы гуляли по Барселоне Сайт newsmiass.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Челябинской области, которому первому в регионе подтвердили коронавирусную инфекцию, удалил свой Instagram, как только 21 марта ему озвучили диагноз. «С 3—10 марта кататься в Андорру», — писал он ранее.

Вместе с друзьями он возвращался через Испанию и в сторис выкладывал, как они гуляют по пустым улицам Барселоны, а также публиковал фото из аэропорта, рассказали URA.RU в Миассе. Записи в аккаунте активно обсуждали в социальных сетях города и возмущались такой беспечностью, теперь аккаунт удален.

По приезду он был изолирован, а 16 марта госпитализирован с высокой температурой. Коронавирус был подтвержден в научном центре «Вектор» в Новосибирске. У его друзей болезнь не обнаружена.