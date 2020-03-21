Коронавирусом заболел первый житель Челябинской области

Южноуральца увезли в инфекционное отделение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области выявили первого зараженного коронавирусом пациента. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию», — пояснил Текслер на своей странице в Instagram. По его словам, молодой человек был изолирован сразу после возвращения. Болезнь протекает в легкой форме. У друзей челябинца анализы на коронавирус отрицательные, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как сообщили URA.RU источники в Миассе, молодые люди вернулись из Андорры 16 марта, ехал с друзьями через Барселону (Испания). Им было выдано предписание уйти на карантин, 19 марта юношу госпитализировали с высокой температурой. Его анализы отправляли в центр вирусологии и биотехники «Вектор» в Новосибирске, там болезнь подтвердили.

18 марта губернатор Алексей Текслер ввел на Южном Урале режим повышенной готовности. До 10 апреля в регионе будет действовать запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек. Приостановлена работа театров, музеев и концертных залов и других учреждений культуры. С 23 апреля вузы области должны перейти на дистанционное обучение, школы работают в режиме свободного посещения.