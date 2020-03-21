В Кургане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

В Курганской области зафиксирован первый случай коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Зауралье выявлен первый подтвержденный случай коронавируса COVID-19. Диагноз поставлен девочке, вернувшейся из Испании. Информация появилась на странице губернатора Курганской области Вадима Шумкова в Instagram.

«Сейчас ребёнок и его родственники в больнице. Они находятся под наблюдением медиков. Девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. У родственников результат на коронавирус отрицательный», — написал глава региона.

Контактные лица выявлены — все сдали анализы и находятся на больничных, соблюдают карантин, отметил Шумков. Он также обратился к зауральцам: «Пожалуйста, соблюдайте рекомендации медиков. Ещё раз — не надо выезжать за границу и без нужды за пределы региона. Мойте руки, постарайтесь не посещать места массового скопления людей. Если все же вернулись из заграничной поездки — уйдите на двухнедельный карантин, не рискуйте своим и чужим здоровьем».

Ответы на вопросы о коронавирусе жители региона могут получить в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону 46-16-65. И круглосуточно — по телефону 25-03-03.