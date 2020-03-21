В России выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом

Всего в России — 306 случаев заболевания
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
За последние сутки в России выявили 53 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, число зараженных в стране выросло до 306.
«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также в штабе отметили, что за последние сутки в России было выписано четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших россиян — 16 человек.
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