В России выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом

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Дезинфекция в екатеринбургском метрополитене против распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, метрополитен, защитный костюм, эпидемия, респиратор, метро, коронавирус, санитарная обработка, covid-19, химобработка, химическая обработка
Всего в России — 306 случаев заболеванияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 53 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, число зараженных в стране выросло до 306.

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также в штабе отметили, что за последние сутки в России было выписано четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших россиян — 16 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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