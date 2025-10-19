Бессараб: работать мамой в России станет выгодно благодаря новой инициативе

Российским женщинам будет выгодно рожать Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В России готовится законопроект, благодаря которому женщинам станет выгодно работать мамами. Они смогут рожать любое количество детей и набирать при этом пенсионные баллы, находясь в декрете. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Готовится к окончательному чтению законопроект о многодетных семьях. Для начисления пенсии достаточно будет, чтобы до первого декрета женщина хоть сколько-то отработала. Дальше она сможет просто работать мамой, рожать сколько угодно детей, быть при этом в декретном отпуске и набирать индивидуальный пенсионный коэффициент для стажа, дающего право на пенсию», — сообщила Бессараб «Парламентской газете».

Она напомнила, что в отпуске по уходу за первым ребенком женщина зарабатывает 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьего и четвертого — 5,4. При этом при средней зарплате можно заработать примерно 4,3 балла, поэтому быть мамой будет выгодно для получения достойной пенсии.

Сейчас к периодам нестрахового стажа относятся служба в армии, участие в специальной военной операции, уход за ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности и не более чем на четверых детей. Такое ограничение могут снять. По словам Бессараб, соответствующий законопроект находится на доработке.