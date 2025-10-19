Гладков: на двух россиян ВСУ сбросили взрывные устройства, оба погибли

Еще один человек получил ранения и был госпитализирован Фото: Илья Московец © URA.RU

Два местных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области 19 октября после сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию местного сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших», — рассказал Гладков в своем telegram-канале.

Еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему проводят срочную операцию.

