Гладков: на двух россиян ВСУ сбросили взрывные устройства, оба погибли
Еще один человек получил ранения и был госпитализирован
Фото: Илья Московец © URA.RU
Два местных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области 19 октября после сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию местного сельхозпредприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших», — рассказал Гладков в своем telegram-канале.
Еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему проводят срочную операцию.
Подобные инциденты в Белгородской области происходят не впервые: ранее в результате атак беспилотников и взрывных устройств уже гибли и получали ранения местные жители. В частности, в селе Новостроевка-Первая мужчина скончался в больнице после удара FPV-дрона, а еще один житель погиб при подрыве на мине в селе Репяховка. Власти региона регулярно призывают граждан соблюдать осторожность.
