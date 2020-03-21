В России количество зараженных превысило 300 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Суббота, 21 марта, — 101 день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань (12 декабря) и 11-й — с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения вспышки COVID-19 пандемией (11 марта). По данным портала Coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день в мире 290 118 человек заражены инфекцией (+14 140 зараженных за сутки). Вылечиться удалось 92 637 людям (+2 926). Скончались от коронавируса 12 016 человек (+581).

На первом месте по количеству случаев заражения инфекцией до сих пор остается Китай (81 014, + 6 за сутки). На втором месте — Италия (47 021, +0), на третьем — Испания (25 371, +3 800). Далее в списке Германия — 21 483 (+1 635) и США — 19 862 (+191).

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусом в России продолжает расти. 21 марта стало известно о новых 53 случаях заражения. Теперь в стране насчитывается 300 заболевших. При этом в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что за последние сутки в России было выписано четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших россиян — 16 человек.

Однако случаев заражения может быть выявлено намного больше. Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, которая заразилась коронавирусом в Испании, скрыла свою поездку, чтобы избежать карантина. Она призналась в нарушении карантинного режима после поездки. Сейчас Санникова находится в реанимации с двусторонней пневмонией.

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) также может претерпеть изменения из-за коронавируса. Отменять его не собираются, однако сдачу экзамена могут сделать дистанционной. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Коронавирус в мире

Тем временем российские ученые внесли свой вклад в борьбе с распространением коронавируса. Они поделились с 13 государствами тест-системами для диагностики инфекции. Это позволит провести более 100 тысяч исследований на коронавирус.

Российские тест-системы могут понадобятся и Грузии, где президент Саломе Зурабишвили подписала указ о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Coronavirus-monitor.ru, в этом государстве 47 инфицированных.

В свою очередь Турция приняла решение приостановить авиасообщение с 46 государствами. По данным Coronavirus-monitor.ru, в этой стране на данный момент 670 зараженных.

Что дальше?

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн выдвинул предположение, что пандемия коронавируса на территории России может пойти на спад через два месяца. При этом он добавил, что для такого прогноза нет никаких гарантий, учитывая, что человечество впервые столкнулось с этой инфекцией. Несмотря на это, эксперт отметил, что ближе к лету пандемия может повернуть вспять и в других странах.

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