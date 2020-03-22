21 марта 2020

Бойцы ФСБ задержали в Уфе предполагаемых террористов со взрывчаткой. Есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, силовики, полиция, фсб россии
ФСБ задержала предполагаемых террористов в УфеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уфе сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию предполагаемых террористов, в ходе которой силовикам пришлось применить оружие. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

Спецоперация проходила перед въездом в город на дороге из Демского района. У ФСБ были данные, что преступники перевозили в машине взрывчатку. «В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — пишет РИА «Новости».

В местной полиции, как отмечает агентство, ситуацию не комментируют. Официальных комментариев регионального управления ФСБ пока нет.

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17
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