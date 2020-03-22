ФСБ задержала предполагаемых террористов в Уфе
В Уфе сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию предполагаемых террористов, в ходе которой силовикам пришлось применить оружие. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
Спецоперация проходила перед въездом в город на дороге из Демского района. У ФСБ были данные, что преступники перевозили в машине взрывчатку. «В ходе операции силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна. Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — пишет РИА «Новости».
В местной полиции, как отмечает агентство, ситуацию не комментируют. Официальных комментариев регионального управления ФСБ пока нет.