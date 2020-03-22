Зрители следили за турниром из дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одиннадцатый турнир по кикбоксингу Fair Fight прошел в субботу в Екатеринбурге без зрителей из-за режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. По этой же причине в турнире не смогли принять участие бойцы из других стран.

«Шоу должно было собрать на своей площадке не только бойцов из России, но и из Бразилии, Молдавии и Румынии. Но в итоге на ринг „Академии единоборств РМК“ вышли только российские и белорусские кикбоксеры», — рассказали URA.RU организаторы турнира.

Из-за ситуации с коронавирусом в Свердловской области нельзя проводить мероприятия с численностью свыше 50 человек, поэтому на соревнованиях присутствовали только спортсмены, их представители и судьи. Зрители же наблюдали за боем по федеральным спортивным телеканалам и в интернете.

Главным событием турнира стал бой за титул чемпиона в среднем весе (84 кг). Пояс разыграли между четырьмя бойцами по системе Гран-при — сначала бойцам пришлось сразиться в полуфинале, а затем и в финале. В финальной схватке на ринге встретились краснодарский боец Андрей Чехонин и кикбоксер Гаджи Меджидов из Кизляра. Уже через полторы минуты Чехонин ударом в челюсть отправил соперника в нокдаун и стал первым чемпионом Fair Fight в среднем весе.

Не менее зрелищным был со-главный бой вечера между уральским бойцом Василием Семеновым и нижегородским спортсменом Артемом Пашпориным — одним сильнейших бойцов в России, который и на этом поединке был фаворитом. Сначала он завладел ситуацией, однако вскоре уральцу удалось отыграться — его действия были увереннее, а удары чаще достигали цели. Уже во втором отрезке Семенов ударом в челюсть отправил соперника в «быстрый» нокдаун, а через несколько секунд — в нокаут.

Досрочной победой также завершился поединок белорусского бойца Жоры Акопяна и Владислава Украинца из Соликамска. Белорусский кикбоксер отправил в нокаут российского бойца за 30 секунд до второго перерыва, пробив сопернику печень. Всего в рамках турнира прошло 13 поединков, в которых также приняли участие бойцы из уральского клуба «Архангел Михаил». Все они одержали победу.

Чехонин ударом отправил соперника в нокдаун и стал первым чемпионом Fair Fight в среднем весе Фото предоставлено организатором турнира

Василий Семенов добился победы нокаутом Фото предоставлено организатором турнира