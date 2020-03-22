21 марта 2020
20 марта 2020
19 марта 2020

На трассе в Прикамье загорелся рейсовый автобус с пассажирами. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуатор маршруток недопущеных к эксплуатации. Челябинск, автобус, эвакуация маршрутки
Автобус потушили без участия пожарныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Гайва—Ильинский в Пермском крае загорелся рейсовый автобус. ЧП произошло 21 марта. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«На автобусе было написано Пермь—Чермоз. Возгорание произошло на отвороте на деревню Комариха», — написано под видеозаписью в сообществе во «ВКонтакте». На кадрах люди покидают автобус самостоятельно. Один мужчина кидает снег на корпус, чтобы потушить транспорт. Другой бежит к автобусу с огнетушителем.

В УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что при ЧП никто не пострадал. «Автобус был потушен своими силами, помощь пожарных не потребовалась. Возгорание произошло в моторном отсеке. Пострадавших нет», — пояснили в дежурной части.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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