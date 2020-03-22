Автобус потушили без участия пожарных
На трассе Гайва—Ильинский в Пермском крае загорелся рейсовый автобус. ЧП произошло 21 марта. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«На автобусе было написано Пермь—Чермоз. Возгорание произошло на отвороте на деревню Комариха», — написано под видеозаписью в сообществе во «ВКонтакте». На кадрах люди покидают автобус самостоятельно. Один мужчина кидает снег на корпус, чтобы потушить транспорт. Другой бежит к автобусу с огнетушителем.
В УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что при ЧП никто не пострадал. «Автобус был потушен своими силами, помощь пожарных не потребовалась. Возгорание произошло в моторном отсеке. Пострадавших нет», — пояснили в дежурной части.