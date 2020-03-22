На свадьбе в Югре гость со стороны невесты зарезал жениха

От полученных ударов потерпевший скончался (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя Нижневартовска зарезали на собственной свадьбе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным следствия, местный житель отмечал свадьбу в кафе «Летучий голландец» 21 марта. Во время празднования между женихом и одним из гостей произошла ссора. «50-летний мужчина нанес ножом множественные удары в область груди 56-летнему местному жителю, праздновавшему свое бракосочетание», — говорится в сообщении на сайте СК.

Пострадавшего доставили в больницу, однако, спасти его жизнь врачам не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. В настоящий момент силовики выясняют все обстоятельства произошедшего, подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. По данным СМИ, подозреваемый был гостем со стороны невесты.