В истории с заражением тюменца коронавирусом появились новые версии

Заболевший работает в Тюменским индустриальном университете (ТИУ) в международном отделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Второй заболевший коронавирусом тюменец работает в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) в международном отделе. Там ему постоянно приходится контактировать с иностранцами и от кого-то из них он и мог заразиться. Об этом URA.RU сообщил источник в университете.

«Молодой человек работает в международном отделе университета. А в ТИУ больше полутора тысяч иностранцев. Вот от кого-то из них он и мог подцепить опасный вирус», — предполагает собеседник агентства. Оперативно получить комментарий в ТИУ не удалось, там не взяли трубку.

Другой источник URA.RU утверждает, что незадолго до постановки диагноза молодой человек принимал участие в четвертой ежегодной проектно-аналитической сессии по дизайну мультидисциплинарных исследовательских проектов и отбору профессоров в Школе перспективных исследований ТюмГУ (SAS). Она проходила с 12 по 15 марта и в ней принимали участие кандидаты из 15 стран, говорится в официальном анонсе мероприятия.

«Он пришел туда по собственной инициативе, его участие изначально не планировалось. Но там он мог заразиться коронавирусом, так как в мероприятии участвовали иностранцы из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка», — говорит инсайдер. Ранее в ТюМГУ сообщили, что образовательное учреждение переходит на дистанционный формат обучения из-за того, что в университете побывал зараженный коронавирусом. Все его контакты выявлены и переданы в службу Роспотребнадзора.

Это второй случай заражения жителя Тюменской области. Первый заразившийся — тюменец, из Доминиканской республики. Сейчас он госпитализирован, его состояние стабильно. Оба случая заражения подтверждены в лаборатории «Вектор» в Новосибирске.