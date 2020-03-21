В ТюмГУ вводят новые меры из-за зараженного коронавирусом

На одном из университетских мероприятий присутствовал зараженный коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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На одном из мероприятий в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) присутствовал человек, у которого был диагностирован коронавирус. В связи с этим образовательное учреждение переходит на дистанционный формат обучения. Об этом URA.RU сообщила временно исполняющяя обязанности ректора ТюмГУ Елена Тумакова.

«Выявлены все контакты инфицированного и переданы в службу Роспотребнадзора. Сотрудники, вступавшие в контакт с инфицированным, находятся на карантине под медицинским наблюдением», — сказала URA.RU Тумакова. Она добавила, что корпус учреждения, в котором находился инфицированный, прошел санитарно-эпидемиологическую обработку и закрыт для посещений. По ее словам на карантин также закрыты общежития. Там проводят ежедневный мониторинг состояния здоровья проживающих. Кроме того, со студентами в режиме онлайн ведется разъяснительная работа по телефону и через социальные сети.

На портале ТюмГУ открыта горячая линия, где даются ответы на все вопросы от студентов, преподавателей, сотрудников, родителей.

Лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила коронавирус у тюменца, который тесно контактировал с итальянцем. На момент подтверждения диагноза мужчина находился в изоляции в инфекционной больнице. Случай стал вторым в регионе. Власти Тюменской области ведут каналы в Telegram « Оперативный штаб. Коронавирус. Тюмень » и Viber « Коронавирсус. Штаб Тюмень ».