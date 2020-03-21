20 марта 2020
19 марта 2020

В ТюмГУ вводят новые меры из-за зараженного коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
На одном из университетских мероприятий присутствовал зараженный коронавирусомФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На одном из мероприятий в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) присутствовал человек, у которого был диагностирован коронавирус. В связи с этим образовательное учреждение переходит на дистанционный формат обучения. Об этом URA.RU сообщила временно исполняющяя обязанности ректора ТюмГУ Елена Тумакова.

«Выявлены все контакты инфицированного и переданы в службу Роспотребнадзора. Сотрудники, вступавшие в контакт с инфицированным, находятся на карантине под медицинским наблюдением», — сказала URA.RU Тумакова. Она добавила, что корпус учреждения, в котором находился инфицированный, прошел санитарно-эпидемиологическую обработку и закрыт для посещений. По ее словам на карантин также закрыты общежития. Там проводят ежедневный мониторинг состояния здоровья проживающих. Кроме того, со студентами в режиме онлайн ведется разъяснительная работа по телефону и через социальные сети.

На портале ТюмГУ открыта горячая линия, где даются ответы на все вопросы от студентов, преподавателей, сотрудников, родителей.

Лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила коронавирус у тюменца, который тесно контактировал с итальянцем. На момент подтверждения диагноза мужчина находился в изоляции в инфекционной больнице. Случай стал вторым в регионе. Власти Тюменской области ведут каналы в Telegram «Оперативный штаб. Коронавирус. Тюмень» и Viber «Коронавирсус. Штаб Тюмень».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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