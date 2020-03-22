Как глобальный кризис и коронавирус повлияют на рынок труда в России

Россияне не потеряют рабочие места из-за глобального кризиса и коронавируса. Такой прогноз в беседе с URA.RU озвучил председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. По мнению бизнесмена, поправки в Конституцию смогут минимизировать риски для национальной экономики, в частности — для частного бизнеса.
«Нужно понимать, что анонсированные поправки в Конституцию смогут гарантировать минимальную оплату труда, которая будет выше прожиточного минимума. Многие думают, что она и так выше, но это неправда», — сказал Сирота в разговоре с агенство. Как пояснил эксперт, зарплата стала выше прожиточного минимума только в 2019 году.
Как отметил бизнесмен, защита трудового населения возможна благодаря гарантиям, которые получат сами предприниматели. Сирота напомнил о важности налогового регулирования в данном вопросе, так как при отсутствии прибыли в условиях текущего кризиса было бы невозможно платить достойные зарплаты. Меры, которые представлены в новых поправках в Конституцию, обеспечат нормальную покупательскую способность, сказал предприниматель. Собеседник URA.RU также отметил, что в России, как и в других государствах, власти будут сокращать налоговую нагрузку и направлять прямые отчисления, чтобы работнику была обеспечена хорошая зарплата. Избежать этого не получится, поскольку эти меры будут закреплены в основном законе.
Общероссийское голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля. В случае, если количество заболевших коронавирусом продолжит расти, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут перенести, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Также комиссия запустила специальный сайт конституция2020.рф с информацией о порядке проведения голосования и предлагаемых изменениях, пишет
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