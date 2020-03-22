Кому в первую очередь полагается помощь от государства в условиях кризиса

В условиях любых экономических потрясений в первую очередь должны быть защищены пенсионеры, их пенсии необходимо индексировать в любом случае. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», зампред общественно-делового совета национального проекта «Экология», член рабочей группы Госсовета «Экология и природные ресурсы» Рашид Исмаилов. С его мнением согласился и член центрального штаба «Волонтеров Победы», комментатор Дмитрий Губерниев.
«Новые поправки в Конституцию предполагают защиту конкретных групп населения. Пенсионеры — это уязвимая и не защищенная группа, но это именно те люди, которые заслужили надежных гарантий», — заявил Исмаилов. Он подчеркнул важность того, что в новых поправках в Конституцию заложена обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год.
Как отметил Губерниев, сейчас в условиях распространения коронавируса пенсионерам на помощь приходят добровольцы. Он отметил, что вместе с развитием волонтерского движения должны усиливаться и социальные гарантии государства. Губерниев подчеркнул значимость того, что новые поправки в Конституцию придадут добровольцам специальный статус.
По словам Исмаилова, поправки также предполагают усиление мер ответственности по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Председатель «Российского экологического общества» подчеркнул, что вопрос защиты экологии благодаря поправкам поднимается на самый высокий уровень. Отдельно от имени всего экологического сообщества он поблагодарил за усиление ответственности за жестокое обращение с животными. «Это крайне болезненный вопрос. Очень много обращений по этому поводу последнее время», — отметил Исмаилов.
Президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон государства дополнения во время обращения к Федеральному собранию. Поправки будут приниматься после общероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля.