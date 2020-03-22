Роспотребнадзор рассказал об эффективности российских тестов на коронавирус

Российские тесты на коронавирус максимально чувствительны и выявляют единичные версии вируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, так и при исследовании на клиническом материале», — сообщили в ведомстве. Специалисты отметили, что российские тест-системы не уступают по специфичности и чувствительности мировым аналогам.
На наличие коронавируса COVID-19 в России проверили уже 163 с половиной тысячи человек. ПО последним данным в стране зарегистрировано 367 случаев заражения, около 52 тысяч человек находятся под наблюдением медиков.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. С того момента заболевание распространилось более чем в 160 странах. Всего в мире зафиксировано более 316 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились от коронавируса более 94 тысяч человек, умерли более 13 с половиной тысяч. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию нового коронавируса пандемией, напоминает агентство Nation News.
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