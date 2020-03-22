Замминистра здравоохранения Прикамья покинет должность

Шамиль Биктаев уходит с поста
новость из сюжетаВыборы губернатора Пермского края в 2020 году
Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев покинет свою должность. Об этом сообщает издание «Новый Компаньон» со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что со своего поста Биктаев уйдет по собственному желанию уже на следующей неделе. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Первый заместитель министра здравоохранения края занимал свой пост с 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления здравоохранения Пермской области. Также он считается одним из ближайших соратников бывшего советника губернатора Анатолия Зубарева, который покинул свой пост после назначения нового главы региона.