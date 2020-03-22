22 марта 2020
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19 марта 2020

Замминистра здравоохранения Прикамья покинет должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Анатолий Зубарев. Пермь, зубарев анатолий
Шамиль Биктаев уходит с постаФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев покинет свою должность. Об этом сообщает издание «Новый Компаньон» со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что со своего поста Биктаев уйдет по собственному желанию уже на следующей неделе. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Первый заместитель министра здравоохранения края занимал свой пост с 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления здравоохранения Пермской области. Также он считается одним из ближайших соратников бывшего советника губернатора Анатолия Зубарева, который покинул свой пост после назначения нового главы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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