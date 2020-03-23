22 марта 2020

Пушков раскритиковал Польшу за слова про Крым. «Вечно вчерашние»

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков считает, что в Польше «как всегда, не о том думают»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Только в Польше думают о Крыме, пока весь мир озабочен ситуацией с коронавирусом. Такое мнение в соцсетях высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Сейчас ни Европе, ни США не до Донбасса и уж тем более не до Крыма, который вот уж 6 лет как вернулся в Россию. Но бдят, бдят в Варшаве хранители антироссийского огня, вечно вчерашние», — написал политик на своей странице в Twitter.

Слова Пушкова стали ответом на слова польских журналистов с телеканала TVP Info, заявивших, что Россия должна покинуть Крым. Российский политик подчеркнул, что в Варшаве, «как всегда, не о том думают».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
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