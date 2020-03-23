В Польше, как всегда, не о том думают. Во всем мире заняты борьбой с пандемией, там не заметили? Сейчас ни Европе , ни США не до Донбасса и уж тем более не до Крыма, к-ый вот уж 6 лет как вернулся в Россию. Но бдят, бдят в Варшаве хранители антироссийского огня, вечно вчерашние.. https://t.co/iePvtJV70t