Только в Польше думают о Крыме, пока весь мир озабочен ситуацией с коронавирусом. Такое мнение в соцсетях высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Сейчас ни Европе, ни США не до Донбасса и уж тем более не до Крыма, который вот уж 6 лет как вернулся в Россию. Но бдят, бдят в Варшаве хранители антироссийского огня, вечно вчерашние», — написал политик на своей странице в Twitter.
Слова Пушкова стали ответом на слова польских журналистов с телеканала TVP Info, заявивших, что Россия должна покинуть Крым. Российский политик подчеркнул, что в Варшаве, «как всегда, не о том думают».
В Польше, как всегда, не о том думают. Во всем мире заняты борьбой с пандемией, там не заметили? Сейчас ни Европе , ни США не до Донбасса и уж тем более не до Крыма, к-ый вот уж 6 лет как вернулся в Россию. Но бдят, бдят в Варшаве хранители антироссийского огня, вечно вчерашние.. https://t.co/iePvtJV70t— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 22, 2020