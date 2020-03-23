Собянин отреагировал на информацию о вводе войск в Москву

Данные о введении в Москву войск из-за ситуации с коронавирусом не соответствуют действительности. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, информация про войска является чьим-то домыслом или намеренно вброшенным фейком. «Полная чушь! Близко ничего нет», — сказал Собянин в документальном фильме «Коронавирус. Все, что нужно знать», который вышел в эфир на Первом канале. Политик уточнил, что кадры, которые связывают с этой новостью, были взяты с военных парадов или «еще чего».
Ранее Собянин оценил возможность закрытия метро из-за распространения коронавируса. Политик заявил, что метро будет работать в любой ситуации. Мэр столицы подчеркнул, что закрытие метрополитена приведет к тому, что на его восстановление потом уйдет полгода.