22 марта 2020

Собянин отреагировал на информацию о вводе войск в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин назвал фейком информацию про ввод войск в Москву из-за ситуации с коронавирусомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Данные о введении в Москву войск из-за ситуации с коронавирусом не соответствуют действительности. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, информация про войска является чьим-то домыслом или намеренно вброшенным фейком. «Полная чушь! Близко ничего нет», — сказал Собянин в документальном фильме «Коронавирус. Все, что нужно знать», который вышел в эфир на Первом канале. Политик уточнил, что кадры, которые связывают с этой новостью, были взяты с военных парадов или «еще чего».

Ранее Собянин оценил возможность закрытия метро из-за распространения коронавируса. Политик заявил, что метро будет работать в любой ситуации. Мэр столицы подчеркнул, что закрытие метрополитена приведет к тому, что на его восстановление потом уйдет полгода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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